Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Люди в россии должны проснуться, они же не звери»

Владелец «Руха» Григорий Козловский высказал сое мнение о том, стоит ли украинцам призывать россиян выступать против войны.

«Знаете, даже когда они танками проехались по Чехии и убивали людей, в России нашлось 6 человек, вышедших на Красную площадь, так называемые «диссиденты». Так называли их советские власти, но они вышли. В России всегда были умные и сильные люди, понятно, что их было мало, что их зомбируют с утра до ночи.

Тем не менее есть и такие, которые выстояли. Они не зомби. У них дух свободы, как у нас. Возможно, это выходцы из Украины, а может гены и у них в роду были когда-то украинцы. Если они выходят на улицы, то показывают, что не все безнадежно. Есть такая масса людей: активных, умных, думающих головой, а не зомбоящиком.

К ним обращаться нужно. Они должны говорить правду. Даже у этих зомби есть что-то в голове. Они должны проснуться, они не звери, а люди, наверное», - сказал Козловский.