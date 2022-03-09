УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Люди в россии должны проснуться, они же не звери»

Президент «Руха» высказался о россиянах

  • 09.03.2022 20:28
  • 225 просмотров
  • 0 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Люди в россии должны проснуться, они же не звери»
© SportArena. Григорий Козловский

Владелец «Руха» Григорий Козловский высказал сое мнение о том, стоит ли украинцам призывать россиян выступать против войны.

«Знаете, даже когда они танками проехались по Чехии и убивали людей, в России нашлось 6 человек, вышедших на Красную площадь, так называемые «диссиденты». Так называли их советские власти, но они вышли. В России всегда были умные и сильные люди, понятно, что их было мало, что их зомбируют с утра до ночи.

Тем не менее есть и такие, которые выстояли. Они не зомби. У них дух свободы, как у нас. Возможно, это выходцы из Украины, а может гены и у них в роду были когда-то украинцы. Если они выходят на улицы, то показывают, что не все безнадежно. Есть такая масса людей: активных, умных, думающих головой, а не зомбоящиком. 

К ним обращаться нужно. Они должны говорить правду. Даже у этих зомби есть что-то в голове. Они должны проснуться, они не звери, а люди, наверное», - сказал Козловский.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности