Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В первом круге украинка сразится против Каролин Гарсии из Франции (№66 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на корте №1. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матча выиграла украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против 11-й сеяной Эммы Радукану из Великобритании.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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