Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка сразится против Каролин Гарсии из Франции (№66 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на корте №1. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матча выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 11-й сеяной Эммы Радукану из Великобритании.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.