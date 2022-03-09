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ШОВКОВСКИЙ: «Если мы сложим оружие, моя страна прекратит существовать»

Легенда «Динамо» Киев обратился к населению россии

  • 09.03.2022 18:40
  • 667 просмотров
  • 1 комментарий
ШОВКОВСКИЙ: «Если мы сложим оружие, моя страна прекратит существовать»
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Легенда украинского футбола Александр Шовковский выступил с обращением к населению россии:

«Русский! Я понимаю, что нечем. Но ведь ты попробуй понять! Ты спрашиваешь, зачем все это мне? За что все эти санкции?

Почему покидают рынок мировые бренды? Почему банки выходят из россии? Почему отменяют визы в страны Европы? Почему курс взлетел в… и это еще не конец?

За что отлучили спорт? Почему ненавидят по всему миру? Почему мы должны страдать за действия власти? А за что страдает наш народ?

За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей? За что расстреливают ни в чем невинных людей, пытающихся убежать от вашего насаждаемого «русского мира»?

Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все? Что они сделали не так?

Я отвечу. Именно ты избрал эту преступную власть. Ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране. Поэтому именно тебе отвечать за их действия.

Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать! Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир!

Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Слава Украинцам».

Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    dadaali117788, 09.03.2022 19:02
    0
    СаШо, все по ділу сказав!!! Але це як об стіну горохом, вони не вміють читати, не вміють слухати і саме головне вони не вміють думати!! рабсіяни не люди
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