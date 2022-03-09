АЛИЕВ: «У нас очень дружный и сплоченный народ, а солдаты сыты и одеты»

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал об атмосфере и актуальном положении дел в территориальной обороне Киева.

«Я уже говорил, что у нас дружный и сплочённый не только коллектив, а и весь народ. И хочу сказать тем людям, тем волонтерам, которые помогают армии: всего очень много и хватает. Они очень много привозят еды, одежды и всего необходимого. Солдаты все сыты, одеты и обуты. Самое главное - это вставать и защищать нашу страну», - сказал Алиев.