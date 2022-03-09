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АЛИЕВ: «У нас очень дружный и сплоченный народ, а солдаты сыты и одеты»

Экс-игрок «Динамо» – о теробороне

  • 09.03.2022 18:07
  • 564 просмотра
  • 1 комментарий
АЛИЕВ: «У нас очень дружный и сплоченный народ, а солдаты сыты и одеты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал об атмосфере и актуальном положении дел в территориальной обороне Киева.

«Я уже говорил, что у нас дружный и сплочённый не только коллектив, а и весь народ. И хочу сказать тем людям, тем волонтерам, которые помогают армии: всего очень много и хватает. Они очень много привозят еды, одежды и всего необходимого. Солдаты все сыты, одеты и обуты. Самое главное - это вставать и защищать нашу страну», - сказал Алиев.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    online
    alefteev77, 09.03.2022 18:31
    +1
    А де Ахметов (Партія Регіонів) та Суркіси (ОПЗЖ)?
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