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Мария ШАРАПОВА: «Убита горем из-за кризиса в Украине»

Российская экс-теннисистка – о войне в Украине

  • 09.03.2022 18:05
  • 1500 просмотров
  • 3 комментария
Мария ШАРАПОВА: «Убита горем из-за кризиса в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Шарапова

Звездная российская экс-теннисистка Мария Шарапова высказалась по поводу войны в Украине:

«С каждым проходящим днём я всё больше и больше убита горем и глубоко опечалена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обострившегося кризиса на Украине. Я делаю пожертвования в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, неустанно работающей над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся.

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРЕ и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим», - написала Шарапова в Инстаграме.

Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vital, 09.03.2022 18:15
    +5
    Чергова ШараПуйло - криза в Україні
    Ссылка
    online
    Skillz, 09.03.2022 18:31
    +2
    О, ще одна манда немита вилізла, не "крізіс", а війна параші проти України і не "я хочу миру", а путлер забери своїх підарасів з України і перестань бомбити мирне населення, лікарні  ітд.
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    Vladislav Pohily, 09.03.2022 18:20
    +2
    Криза? Яка криза? Поки ви сюди не влізли ніякої кризи не було. Навіть живучи за кордоном не вистачає сміливості назвати речі своїми іменами, якісь загальні рожеві соплі.
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