Мария ШАРАПОВА: «Убита горем из-за кризиса в Украине»

Звездная российская экс-теннисистка Мария Шарапова высказалась по поводу войны в Украине:

«С каждым проходящим днём я всё больше и больше убита горем и глубоко опечалена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обострившегося кризиса на Украине. Я делаю пожертвования в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, неустанно работающей над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся.

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРЕ и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим», - написала Шарапова в Инстаграме.