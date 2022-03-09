Ангелина Калинина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка сразится против Клары Бюрель из Франции (№81 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой играли один раз, победила француженка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Иги Свёнтек из Польши.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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