Отец и брат Супряги призваны защищать Украину

Отец и брат форварда «Сампдории» Владислава Супряги, который уехал в Италию в январское трансферное окно на правах аренды из «Динамо», призваны защищать Украину от вторжения российских орков.
Сообщается, что оба мужчины были призваны в армию в Одессе – родном городе Владислава.
Пока отец и брат Супряги не находятся на передовой. Возможно, они вступили в ряды местной теробороны.
Источник — Footballnews24.it
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