Отец и брат Супряги призваны защищать Украину

Отец и брат форварда «Сампдории» Владислава Супряги, который уехал в Италию в январское трансферное окно на правах аренды из «Динамо», призваны защищать Украину от вторжения российских орков.

Сообщается, что оба мужчины были призваны в армию в Одессе – родном городе Владислава.

Пока отец и брат Супряги не находятся на передовой. Возможно, они вступили в ряды местной теробороны.