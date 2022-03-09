Сергей СТАХОВСКИЙ: «Россияне, забирайте своих солдат, пока можно»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский с помощью Инстаграма немецкого биатлониста Эрика Лессера обратился к населению россии:

«Ну что же, добрый вечер, россияне. Я пытался вас убедить в том, что у нас фашистов нет. Их нет по одной простой причине – поскольку мы свободная нация, которая может передвигаться по Европе и видеть мир, и как живут люди в нормальных странах. К сожалению, у нас есть опыт, какой мир приносит россия в Донецке и Луганске.

К сожалению, наверное, мне не удастся вас переубедить. Поэтому вам некоторое время придется посидеть дома, не выезжать по Турциям и Египтам, а просто остаться дома. Но к нам я вас тоже не приглашаю, потому что здесь вас ждут не очень приятные вещи.

Поэтому забирайте своих солдат, желательно сейчас, пока это можно сделать. Это было небольшое сообщение для россиян. Я хотел бы поблагодарить Эрика за возможность попробовать убедить российское общество, что война в Украине является ненужной. Украина – свободная и демократическая страна, со своими целями и достижениями. Мы не хотим «русского мира» в нашей стране, мы другие».