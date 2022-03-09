УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Россияне, забирайте своих солдат, пока можно»

Украинский теннисист обратился к населению страны-агрессора

  • 09.03.2022 14:59
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Россияне, забирайте своих солдат, пока можно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский с помощью Инстаграма немецкого биатлониста Эрика Лессера обратился к населению россии:

«Ну что же, добрый вечер, россияне. Я пытался вас убедить в том, что у нас фашистов нет. Их нет по одной простой причине – поскольку мы свободная нация, которая может передвигаться по Европе и видеть мир, и как живут люди в нормальных странах. К сожалению, у нас есть опыт, какой мир приносит россия в Донецке и Луганске.

К сожалению, наверное, мне не удастся вас переубедить. Поэтому вам некоторое время придется посидеть дома, не выезжать по Турциям и Египтам, а просто остаться дома. Но к нам я вас тоже не приглашаю, потому что здесь вас ждут не очень приятные вещи.

Поэтому забирайте своих солдат, желательно сейчас, пока это можно сделать. Это было небольшое сообщение для россиян. Я хотел бы поблагодарить Эрика за возможность попробовать убедить российское общество, что война в Украине является ненужной. Украина – свободная и демократическая страна, со своими целями и достижениями. Мы не хотим «русского мира» в нашей стране, мы другие».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erik Lesser (@erik.lesser)

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Viktor Kovtun, 09.03.2022 15:22
    0
    красава !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности