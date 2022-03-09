Илья Марченко – Томаш Махач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого марта украинский теннисист Илья Марченко (№214 ATP) проведет еще один матч в квалификации Мастерса в Индиан-Уэллс.
В финале отбора украинец сразится против Томаша Махача из Чехии (№158 ATP). Встреча состоится первым запуском на корте №4. Время начала матча – 21:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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