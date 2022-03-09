Илья Марченко – Томаш Махач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого марта украинский теннисист Илья Марченко (№214 ATP) проведет еще один матч в квалификации Мастерса в Индиан-Уэллс.



В финале отбора украинец сразится против Томаша Махача из Чехии (№158 ATP). Встреча состоится первым запуском на корте №4. Время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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