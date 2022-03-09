Расписание матчей с участием украинцев в Индиан-Уэллс на 9 марта

Девятого марта украинские теннисистки начнут выступления в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Также в финале квалификации мужского Мастерса сыграет Илья Марченко.



На корты выйдут четыре представителя Украины.



Расписание матчей с участием украинцев



Корт №4 (первый запуск, 21:00 по Киеву)

Илья Марченко (Украина) – Томаш Махач (Чехия)



Корт №4 (третий запуск, 00:00 по Киеву*)

Ангелина Калинина (Украина) – Клара Бюрель (Франция)



Корт №1 (первый запуск вечерней сессии, не ранее 04:00 по Киеву)

Даяна Ястремская (Украина, WC) – Каролин Гарсия (Франция)



Корт №6 (пятый запуск, 03:00 по Киеву*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай)

*ориентировочное время

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