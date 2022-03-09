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Расписание матчей с участием украинцев в Индиан-Уэллс на 9 марта

В среду по местному времени на корты выйдут четыре представителя Украины

  • 09.03.2022 14:17
  • 471 просмотр
  • 2 комментария
Расписание матчей с участием украинцев в Индиан-Уэллс на 9 марта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Девятого марта украинские теннисистки начнут выступления в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Также в финале квалификации мужского Мастерса сыграет Илья Марченко. 
 
На корты выйдут четыре представителя Украины.
 
Расписание матчей с участием украинцев
 
Корт №4 (первый запуск, 21:00 по Киеву)
Илья Марченко (Украина) – Томаш Махач (Чехия)
 
Корт №4 (третий запуск, 00:00 по Киеву*)
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Бюрель (Франция)
 
Корт №1 (первый запуск вечерней сессии, не ранее 04:00 по Киеву)
Даяна Ястремская (Украина, WC) – Каролин Гарсия (Франция)
 
Корт №6 (пятый запуск, 03:00 по Киеву*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 09.03.2022 14:21
    0
    А так конечно вперед девочки и мальчики
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    online
    Spectra, 09.03.2022 14:20
    0
    Тревожно за Даяну, с ее нестабильной игрой провести 3 турнира подряд на высоком уровне будет сложно, а хотелось увидеть их матч с Эммой. А что ждать от Ильи и Гели не понятно. А на Надю как-то пофиг.
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