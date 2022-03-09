ФОТО. Конопля женился на бывшей девушке Попова

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что официально вступил в брак с Анастасией Гладун. В начале года Ефим сделал предложение, Анастасия ответила согласием.



В условиях войны масштабных празднований и ярких нарядов не было.



«09.03.2022. Новая семья», – написал Конопля в инстаграме.



Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.



Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.