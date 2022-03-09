ФОТО. Конопля женился на бывшей девушке Попова

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что официально вступил в брак с Анастасией Гладун. В начале года Ефим сделал предложение, Анастасия ответила согласием.
В условиях войны масштабных празднований и ярких нарядов не было.
«09.03.2022. Новая семья», – написал Конопля в инстаграме.
Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.
Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.
Источник — Instagram
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