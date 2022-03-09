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ФОТО. Конопля женился на бывшей девушке Попова

Защитник «Шахтера» сообщил о радостном событии во время войны с россией

  • 09.03.2022 12:45
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ФОТО. Конопля женился на бывшей девушке Попова
© Инстаграм Ефима Конопли

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что официально вступил в брак с Анастасией Гладун. В начале года Ефим сделал предложение, Анастасия ответила согласием.
 
В условиях войны масштабных празднований и ярких нарядов не было.
 
«09.03.2022. Новая семья», – написал Конопля в инстаграме.
 
Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.
 
Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.

Источник — Instagram

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