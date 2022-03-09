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Экс-первую ракетку мира добавили в игру Fortnite

Наоми Осака покоряет индустрию видеоигр

  • 09.03.2022 10:59
  • 436 просмотров
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Экс-первую ракетку мира добавили в игру Fortnite
© Fortnite

Персонаж японской теннисистки Наоми Осаки добавили в «королевскую битву» Fortnite. 
 
В игре появились два тематических набора косметических предметов. Также в Fortnite прошел «Кубок Наоми Осаки», на котором можно было получить ранний доступ к предметам.
 
Осака – четырех кратная чемпионка турниров Большого Шлема.

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