Экс-первую ракетку мира добавили в игру Fortnite

Персонаж японской теннисистки Наоми Осаки добавили в «королевскую битву» Fortnite.
В игре появились два тематических набора косметических предметов. Также в Fortnite прошел «Кубок Наоми Осаки», на котором можно было получить ранний доступ к предметам.
Осака – четырех кратная чемпионка турниров Большого Шлема.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.