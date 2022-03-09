ФОТО. Сын Шевченко протестует в Англии против импорта российской нефти

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его семья всеми силами пытаются привлечь как можно больше внимания на Западе к нападению россии на Украину.



Шевченко дает очень много интервью, в которых рассказывает о реальном положении вещей, а его сыновья ходят на акции протеста против импорта российской нефти.



«Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления «Shell» вчера», – написал Шевченко в инстаграме.