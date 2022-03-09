Четыре украинки узнали соперниц в парном турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Четыре украинки узнали соперниц в парном турнире турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
WTA 1000. Индиан-Уэллс
Женщины, пары. Пары первого раунда
- Даяна Ястремская / Иванна Ястремская (Украина) [WC] – Ирина-Камелия Бегу, Моника Никулеску (Румыния)
- Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия) [8]
- Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай)
Жеребьевка сетки турнира в парном разряде
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.