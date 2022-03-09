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Четыре украинки узнали соперниц в парном турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Даяна Ястремская сыграет вместе с сестрой Иванной, сестры Киченок – раздельно

  • 09.03.2022 05:42
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Четыре украинки узнали соперниц в парном турнире WTA в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четыре украинки узнали соперниц в парном турнире турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

WTA 1000. Индиан-Уэллс

Женщины, пары. Пары первого раунда

  • Даяна Ястремская / Иванна Ястремская (Украина) [WC] – Ирина-Камелия Бегу, Моника Никулеску (Румыния)
  • Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия) [8]
  • Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай)

Жеребьевка сетки турнира в парном разряде

Источник — Twitter

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