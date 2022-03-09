Бекхэм пожертвовал 1 млн фунтов для детей Украины, пострадавших от войны

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-солистка группы Spice Girls Виктория, совместно с ЮНИСЕФ открыли сбор денег в помощь детям Украины, которые пострадали от войны с Россией.

Пара уже сделала первый взнос, который составил 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Спортсмен призвал всех небезразличных поддержать его инициативу и помочь самым маленьким гражданам Украины.

«Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей забирают с кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине длится уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой. Сюда входят и медикаменты, и безопасная эвакуация семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и сделайте все, что в ваших силах».