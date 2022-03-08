Цуренко не смогла доиграть финал квалификации в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) завершила выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В финале отбора украинка снялась по ходу матча против третьей сеяной Кайи Юван из Словении (№85 WTA).
Индиан-Уэллс. Финал квалификации
Кайя Юван (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – 3:3 (отказ)
Отметим, что два последних поражения Леси состоялись из-за того, что она не могла продолжать матч.
Источник — Sport.ua
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