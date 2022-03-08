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Цуренко не смогла доиграть финал квалификации в Индиан-Уэллс

Леся снялась в первом сете

  • 08.03.2022 23:59
  • 258 просмотров
  • 1 комментарий
Цуренко не смогла доиграть финал квалификации в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) завершила выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В финале отбора украинка снялась по ходу матча против третьей сеяной Кайи Юван из Словении (№85 WTA). 
 
Индиан-Уэллс. Финал квалификации
Кайя Юван (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – 3:3 (отказ)
 
Отметим, что два последних поражения Леси состоялись из-за того, что она не могла продолжать матч.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Spectra, 09.03.2022 00:10
    +1
    Впрочем ничего нового. В Мексике травма локтя, теперь что-то со спиной, это конец карьеры, к сожалению, потому что это уже мучение над самой собой.
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