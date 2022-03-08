Цуренко не смогла доиграть финал квалификации в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) завершила выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В финале отбора украинка снялась по ходу матча против третьей сеяной Кайи Юван из Словении (№85 WTA).



Индиан-Уэллс. Финал квалификации

Кайя Юван (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – 3:3 (отказ)



Отметим, что два последних поражения Леси состоялись из-за того, что она не могла продолжать матч.