Леся Цуренко – Кайя Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В финале отбора украинка встретится против Кайи Юван из Словении (№85 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 23:10 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.