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Леся Цуренко – Кайя Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Индиан-Уэллс

  • 08.03.2022 22:55
  • 682 просмотра
  • 9 комментариев
Леся Цуренко – Кайя Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В финале отбора украинка встретится против Кайи Юван из Словении (№85 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 23:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oksana Karpevych, 09.03.2022 00:11
    0
    Stelios Komnin, 09.03.2022 00:07
    Так, а що трапилося? Трансляція перервалася, якоїсь інформації нема. Щось з ліктем, як завжди?
    Я теж не бачила: трансляція підвисла в цей момент. Бачила, що з корту її супроводжували тих два метра, на ногу храмала, майже не йшла, значить справа не в лікті. Багато людей поруч, довго так, і візок
    Ссылка
    online
    Stelios Komnin, 09.03.2022 00:07
    0
    Oksana Karpevych, 09.03.2022 00:01
    візок це кінець І це щось дуже серйозне
    Так, а що трапилося? Трансляція перервалася, якоїсь інформації нема. Щось з ліктем, як завжди?
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 09.03.2022 00:01
    0
    Stelios Komnin, 08.03.2022 23:59
    Так матч завершен или мед. тайм-аут?
    візок це кінець І це щось дуже серйозне
    Ссылка
    online
    Stelios Komnin, 08.03.2022 23:59
    0
    Так матч завершен или мед. тайм-аут?
    Ссылка
    online
    amzamztab, 08.03.2022 23:58
    0
    Santk86, 08.03.2022 23:53
    Леся такая хрустальная, на ровном месте травму получила, как не прискорбно говорить, но Цуренко пора заканчивать карьеру, травмы ее за мучали.  
    Ну... все ж таки я не впевнений, що це травма, бо вона бігла на м'яч і, навіть не спіткнувшись і не впавши, щось сталося... дивно, але схоже, що справді судома. Хоча поки зараз нічого сказати впевнено не можна
    Ссылка
    online
    amzamztab, 08.03.2022 23:53
    0
    Схоже, що тут сталося одне з двох варіантів: або в Лесі сонячний удар, або судома (хоча можливо й щось ще)
    Ссылка
    online
    Santk86, 08.03.2022 23:53
    0
    Леся такая хрустальная, на ровном месте травму получила, как не прискорбно говорить, но Цуренко пора заканчивать карьеру, травмы ее за мучали.  
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 08.03.2022 23:46
    0
    По ходу все А що сталось? Трансляція зависла в той момент
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 08.03.2022 23:29
    0
    Поки ніц не ясно
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