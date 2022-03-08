Леся Цуренко – Кайя Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В финале отбора украинка встретится против Кайи Юван из Словении (№85 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 23:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
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