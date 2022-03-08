Андрей ПАВЕЛКО: «Вместе мы навсегда потопим русский военный корабль»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил украинских женщин с 8 марта:

«Украинские женщины в каждую минуту войны за независимость Украины доказывают, что являются самыми храбрыми и талантливыми во всем мире! Защитницы, медики, волонтеры, сотрудницы учреждений критической инфраструктуры, бабушки, мамы, жены, дочери, мы безгранично восхищаемся и гордимся вами!

Мира, крепкого здоровья и божьего благословения! Вместе мы обязательно раз и навсегда потопим этот проклятый «русский военный корабль»! Слава Героям! Слава Украине!».