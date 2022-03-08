Михаил МУДРИК: «Откройте глаза, зомбиленд»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик у себя в Инстаграме опубликовал видео с расстрелом российским танком мирных жителей на легковом автомобиле и обратился к жителям россии:
«Только по военным объектам, значит, работает русский народ на спецоперации в Украине? Откройте глаза, зомбиленд! Или это уже не лечится?».
Источник — Instagram
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