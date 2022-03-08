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ЭДЕРСОН: «Пытаемся развеселить Зинченко»

Голкипер «Манчестер Сити» - об украинском партнере по команде

  • 08.03.2022 19:21
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ЭДЕРСОН: «Пытаемся развеселить Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о том, как команда поддерживает Александра Зинченко во время войны в Украине:

«Это очень трудный момент для него. Это его страна. Там его семья переживает эти ужасающие моменты. Нам, кто там не живет, тоже тяжело. Вы думаете, как ему? Трудно видеть, как страдает ваш товарищ по команде и мирные жители страны. Это очень сложная тема.

Мы стараемся дать ему силы и немного развеселить, но знаем, как это тяжело. Надеюсь, все решится и страна сможет вернуться в нормальную жизнь. Будет очень тяжело из-за причиненного ущерба, количества невинных людей, погибающих из-за войны, которая к ним не имеет никакого отношения».

Источник — Daily Mail

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