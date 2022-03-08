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Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Про пид***сов не хочется думать»

Президент «Руха» рассказал, кто его разочаровал во время войны с Россией

  • 08.03.2022 19:19
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Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Про пид***сов не хочется думать»
© Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский рассказал, кто его разочаровал за эти дни, когда Россия напала на Украину.

«Вы знаете, я об этом даже не думал, не хочется думать об этих гнидах, а хочется думать о наших героях. Честно сказать, даже не думал. Про пид***сов не хочется думать. Хочется думать про наших героев, людей, солдат - вот на самом деле о ком хочется думать, как им помочь, моей родной стране, выжить в этой кровавой схватке», - сказал Козловский.

Источник — Футбол 1/2/3

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