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Александр АЛИЕВ: «Тимощук сейчас просто обосрался»

Экс-игрок «Динамо» раскритиковал украинского тренера «Зенита»

  • 08.03.2022 18:11
  • 1497 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Тимощук сейчас просто обосрался»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев резко раскритиковал тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который не высказался против военной агрессии россии:

«Я был очень сильно разочарован в Тимощуке. Сейчас этот человек просто обосрался. Не сказал ни слова, никакой поддержки. Потому что знает, что если он скажет хоть слово – его оттуда выгонят.

Для него украинцы, которые за него болели и переживали, ничего не значат. Сейчас, в такой тяжелый для Украины момент, он просто на них наплевал. Значит, для него деньги важнее».

Источник — Денисов Time

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 08.03.2022 18:26
    0
    Не люблю Алиева но сейчас он прав на все 200%.
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    online
    Face Control, 08.03.2022 18:23
    0
    По факту.
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