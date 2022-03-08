Александр АЛИЕВ: «Тимощук сейчас просто обосрался»

Экс-игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев резко раскритиковал тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который не высказался против военной агрессии россии:

«Я был очень сильно разочарован в Тимощуке. Сейчас этот человек просто обосрался. Не сказал ни слова, никакой поддержки. Потому что знает, что если он скажет хоть слово – его оттуда выгонят.

Для него украинцы, которые за него болели и переживали, ничего не значат. Сейчас, в такой тяжелый для Украины момент, он просто на них наплевал. Значит, для него деньги важнее».