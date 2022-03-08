Александр АЛИЕВ: «Был под пулями, но не испугался»

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев, который вступил в территориальную оборону, рассказал об отношениях с родителями, которые остаются в россии:

«Не буду обманывать, первое время я общался с родителями. На данный момент я с ними не общаюсь. Они смотрят телевизор в россии и видят все совсем по-другому. Что у нас здесь фашисты, нацисты и мародерство.

Да, мародерство в Киеве есть, и мы стараемся с этим бороться. Я им говорил то, что я вижу. Я был под пулями, но не испугался, продолжаю защищать эту страну. Хочу, чтобы мои дети жили здесь в мире, и видеть у них на глазах не слезы, а радость и улыбку – и у них, и у всех украинцев.

А мои родители мне не верят, и это больше всего обидно. Я доказывать никому не собираюсь. Те посты, что я выкладывают – кто-то может подумать, что я пиарюсь, но это не так. Я взял в руки автомат, благодарен другу, который меня пригласил. Честно, сплю в день где-то 4 часа – и снова на службу».