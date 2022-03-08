Александр ШОВКОВСКИЙ: «Нет ничего более ценного, чем жизнь человека»

Экс-вратарь «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал войну с россией:

«Никогда не было и никогда не будет более ценного в мире, чем жизнь человека! Жизнь наших родителей и наших детей! И никогда не будет прощения тому, кто, прикрываясь миром, начинает войну. Как бы «тот» эту войну не называл.

«Тот» навсегда войдет в историю, но точно не так, как хотел бы. И имя «того» навсегда будет ассоциироваться с худшими подонками этого мира. Кто не помнит свою историю и не делает выводов, тот будет снова и снова повторять одни и те же ошибки, и у того никогда не будет будущего! Ничто в этом мире не пройдет бесследно…

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!».