УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Нет ничего более ценного, чем жизнь человека»

Экс-вратарь сборной Украины – о войне в стране

  • 08.03.2022 15:47
  • 385 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Нет ничего более ценного, чем жизнь человека»
© УАФ. Александр Шовковский

Экс-вратарь «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал войну с россией:

«Никогда не было и никогда не будет более ценного в мире, чем жизнь человека! Жизнь наших родителей и наших детей! И никогда не будет прощения тому, кто, прикрываясь миром, начинает войну. Как бы «тот» эту войну не называл.

«Тот» навсегда войдет в историю, но точно не так, как хотел бы. И имя «того» навсегда будет ассоциироваться с худшими подонками этого мира. Кто не помнит свою историю и не делает выводов, тот будет снова и снова повторять одни и те же ошибки, и у того никогда не будет будущего! Ничто в этом мире не пройдет бесследно…

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!».

Источник — Facebook

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности