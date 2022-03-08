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Роберто МАНЧИНИ: «Пытаемся что-то сделать для украинцев»

Наставник сборной Италии – о войне в Украине

  • 08.03.2022 15:11
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Роберто МАНЧИНИ: «Пытаемся что-то сделать для украинцев»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал войну в Украине:

«Ситуация драматичная. Спорт обычно объединяет, а не разъединяет. Понятно, что спорт может помочь, но все мы переживаем непростые времена, а, в первую очередь, конечно, это касается украинского народа. Мы пытаемся что-то сделать для украинцев, зная, как они сейчас страдают.

Я думаю, что в России также большинство людей против войны и происходящего. Когда ты думаешь об этом, ты думаешь, что это неправда, это тяжело для всех».

Источник — Football-Italia

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