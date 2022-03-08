Тесть Хочолавы погиб на войне с россией

Датский «Копенгаген» официально сообщил о том, что тесть защитника команды Давида Хочолавы погиб в Украине, защищая страну от российских оккупантов. «Копенгаген» дал Хочолаве отпуск для того, чтобы он провел время с семьей.
Напомним, в 2015 – 2021 годах Хочолава выступал в Украине за «Черноморец» и «Шахтер». 29-летний грузин женат на украинке Юлии Сидоренко.
Также «Копенгаген» призвал всех оказать помощь Украине в войне с россией.
Источник — ФК Копенгаген
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