Тесть Хочолавы погиб на войне с россией

Датский «Копенгаген» официально сообщил о том, что тесть защитника команды Давида Хочолавы погиб в Украине, защищая страну от российских оккупантов. «Копенгаген» дал Хочолаве отпуск для того, чтобы он провел время с семьей.

Напомним, в 2015 – 2021 годах Хочолава выступал в Украине за «Черноморец» и «Шахтер». 29-летний грузин женат на украинке Юлии Сидоренко.

Также «Копенгаген» призвал всех оказать помощь Украине в войне с россией.