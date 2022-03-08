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Тесть Хочолавы погиб на войне с россией

Потеря в семье экс-защитника «Шахтера»

  • 08.03.2022 13:50
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Тесть Хочолавы погиб на войне с россией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Хочолава

Датский «Копенгаген» официально сообщил о том, что тесть защитника команды Давида Хочолавы погиб в Украине, защищая страну от российских оккупантов. «Копенгаген» дал Хочолаве отпуск для того, чтобы он провел время с семьей.

Напомним, в 2015 – 2021 годах Хочолава выступал в Украине за «Черноморец» и «Шахтер». 29-летний грузин женат на украинке Юлии Сидоренко.

Также «Копенгаген» призвал всех оказать помощь Украине в войне с россией.

Источник — ФК Копенгаген

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