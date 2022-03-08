ХАЦКЕВИЧ: «Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать оккупант»

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как сейчас живет в Киеве.



«По-прежнему отказываешься верить в происходящее. Хочется думать, что все решится за столом переговоров, а не через ракеты и гибель мирных жителей. Привыкнуть к войне невозможно – ты к ней просто не готов. Говорят, что человек ко всему привыкает, да. Но не в этом случае.



Я вижу, как здесь любят свою страну. И мне иногда даже стыдно за белорусов. В нашем гимне есть слова: «Мы, беларусы – мірныя людзі». И этим многое сказано. А в украинском гимне звучит фраза: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу». Вот ребята и пошли защищать свою родину. И будут это делать, пока не умрут. Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать каждый оккупант. Страна с 2014 года находится в состоянии войны и научилась давать отпор. Народ стал сплоченнее.



Неопределенность – самое страшное. Любая война рано или поздно заканчивается, но что после нее останется? Сколько людей погибнет? Что будут потом писать в учебниках истории? Тяжело представить. Очевидно, что россияне и украинцы на десятки лет потеряют нормальные человеческие отношение. Но главное, что Украина была и будет независимой», – сказал Хацкевич.