УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ХАЦКЕВИЧ: «Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать оккупант»

Экс-наставник «Динамо» – о российском вторжении

  • 08.03.2022 04:20
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
ХАЦКЕВИЧ: «Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать оккупант»
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как сейчас живет в Киеве.
 
«По-прежнему отказываешься верить в происходящее. Хочется думать, что все решится за столом переговоров, а не через ракеты и гибель мирных жителей. Привыкнуть к войне невозможно – ты к ней просто не готов. Говорят, что человек ко всему привыкает, да. Но не в этом случае.
 
Я вижу, как здесь любят свою страну. И мне иногда даже стыдно за белорусов. В нашем гимне есть слова: «Мы, беларусы – мірныя людзі». И этим многое сказано. А в украинском гимне звучит фраза: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу». Вот ребята и пошли защищать свою родину. И будут это делать, пока не умрут. Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать каждый оккупант. Страна с 2014 года находится в состоянии войны и научилась давать отпор. Народ стал сплоченнее.
 
Неопределенность – самое страшное. Любая война рано или поздно заканчивается, но что после нее останется? Сколько людей погибнет? Что будут потом писать в учебниках истории? Тяжело представить. Очевидно, что россияне и украинцы на десятки лет потеряют нормальные человеческие отношение. Но главное, что Украина была и будет независимой», – сказал Хацкевич.

Источник — Террикон

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности