Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский – великий президент, ведущий нас к свободе»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вторжение России в Украину.



«Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать.



Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.



Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости», – сказал Шевченко.

