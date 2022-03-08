Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зеленский – великий президент, ведущий нас к свободе»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вторжение России в Украину.
«Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать.
Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.
Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости», – сказал Шевченко.
Voler bene a @jksheva7 😢— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022
L'Italia è con voi!pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ#Shevchenko #StopPutinNOW
Источник — Футбол 24
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