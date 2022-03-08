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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Команды Зинченко и Миколенко узнали будущих соперников

  • 08.03.2022 03:30
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
© Emirates FA Cup

Состоялись жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
 
Результаты жеребьевки:

«Мидлсбро» – «Челси»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»
«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»
 
Четвертьфинальные матчи состоятся 19 и 20 марта.

Источник — Sport.ua

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