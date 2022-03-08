Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Состоялись жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
Результаты жеребьевки:
«Мидлсбро» – «Челси»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»
«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»
Четвертьфинальные матчи состоятся 19 и 20 марта.
The 2021-22 #EmiratesFACup quarter-finals are set. pic.twitter.com/4X9w13M41j— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 7, 2022
Источник — Sport.ua
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