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КОЗЛОВСКИЙ: «Тимощук? С такими украинскими гнидами и врагов не надо»

Тимощук разочаровал, а Алиев удивил

  • 07.03.2022 22:05
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КОЗЛОВСКИЙ: «Тимощук? С такими украинскими гнидами и врагов не надо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Президент «Руха» Григорий Козловский не ожидал патриотичной позицией Александра Алиева, Александра Усика и Василия Ломаченко.

Все они записались в тероборону и готовы защищать Украину от агрессии России.

«Сашка всегда был нормальный парень. Но он меня сильно удивил, ведь он вырос, по сути, в России. Меня удивило, что он на деле оказался настоящим патриотом. Пусть там другие патриоты себя покажут, Тимощук тот же. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не надо».

«Удивили и Усик с Ломаченко тоже», - сказал Козловский.

Источник — Денисов Time

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