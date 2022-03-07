КОЗЛОВСКИЙ: «Тимощук? С такими украинскими гнидами и врагов не надо»

Президент «Руха» Григорий Козловский не ожидал патриотичной позицией Александра Алиева, Александра Усика и Василия Ломаченко.
Все они записались в тероборону и готовы защищать Украину от агрессии России.
«Сашка всегда был нормальный парень. Но он меня сильно удивил, ведь он вырос, по сути, в России. Меня удивило, что он на деле оказался настоящим патриотом. Пусть там другие патриоты себя покажут, Тимощук тот же. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не надо».
«Удивили и Усик с Ломаченко тоже», - сказал Козловский.
Источник — Денисов Time
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