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Почетный президент Днепра-1: «Украинский язык спасает жизнь»

Юрий Береза призвал русскоговорящих переходить на на государственный язык

  • 07.03.2022 19:22
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Почетный президент Днепра-1: «Украинский язык спасает жизнь»
© Фейсбук Юрия Березы

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза ​​призвал русскоговорящих граждан Украины переходить на государственный язык.
 
«Только что говорил со знакомым, который помогает нашему батальону собирать помощью в городах из-под границы в Украине. Очень многие беженцы из Харькова, Киева, Житомира, Чернигова и других пострадавших регионов. Всюду слышен москальский язык...
 
Друзья, те, кто-то меня знает 20-30 лет, кто-то две недели… но я никогда ничего никому не говорил относительно языка общения. Даже врагам. Однако призываю всех подписчиков и друзей, кто всю жизнь говорил по-русски.
 
24.02.2022 в 4 утра вы должны начать забывать или забыть полностью язык москалей! (Даже если вы этнический русский, но вы НАШ!). Лучшего момента уже не будет! Система свой-чужой это именно наш язык!
 
Я прекрасно понимаю, что сначала будет сложно, будут ошибки, вы будете забываться... Но вспомните, сколько жизней спасло просто слово «паляница»... без преувеличения сотни диверсантов были раскрыты только благодаря этому. Я знаю, тяжело себя изменять, но. Переходи на украинский!
 
Там, где нет «русскоязычного» населения, там некого защищать фугасными бомбами и озверевшими кадыровцами. Украинский язык спасает жизнь! Переходи на украинский!», – написал Береза ​​в фейсбуке.
 

Источник — Facebook

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