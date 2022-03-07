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Президент Ворсклы: «Путин – преступник, которой должен понести наказание»

Константин Жеваго выразил свою позицию

  • 07.03.2022 17:10
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Президент Ворсклы: «Путин – преступник, которой должен понести наказание»
© Instagram. Константин Жеваго

Президент «Ворсклы» Константин Жеваго осудил Россию и Владимира Путина за вторжение в Украину.

— Считаете ли вы Россию агрессором, а Путина – военным преступником, развязавшим войну против Украины?
— Россия, возглавляемая Путиным, развязала ужасную войну против Украины и она является агрессором. Путин – военный преступник, которой должен понести наказание. Война, которая сейчас происходит в Украине – это большое горе и геноцид украинского народа. Я верю в единственную цветущую Украину, в ее развитие и благосостояние как части ЕС и НАТО.

— Есть ли у вашего бизнеса финансовые интересы в России? Если да, то какие и решили ли вы разорвать эти связи?
— Наши предприятия не ведут бизнес в РФ уже свыше 10 лет. Я и ведущие предприятия находятся в санкционных списках России.

— Поддерживает ли ваш бизнес украинскую армию?
— Наши компании работают, помогая армии и территориальной обороне, а также заботятся о населении. Те предприятия, которые могут работать, производят крайне нужную для населения и государства продукцию, поддерживают рабочие места украинцев и платят государству налоги.

Сотни миллионов гривен уже направлены в качестве помощи армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания АвтоКрАЗ бесплатно передала военным и территориальной обороне грузовиков более, чем на 50 млн гривень, Ferrexpo выделила свыше 50 млн гривень на поддержку гуманитарных потребностей ЗСУ, оплатила 1 млрд гривен налога на прибыль заранее и обеспечивает гуманитарные потребности населения и теробороны в регионе присутствия.

Предприятия, которые производят продукты питания и медицинские препараты бесплатно осуществляют поставки многомиллионных партий своей продукции для потребностей Харькова, Полтавы, Киева и других городов.

Все предприятия реагируют на запросы ЗСУ, территориальной обороны и общин относительно обеспечения текущих потребностей.

Источник — Украинская правда

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