Жуниор МОРАЕС: «Украина очень много значит для меня»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, который ранее выступал за национальную сборную Украины, рассказал о своем переживании войны, которую в стране развязали рашисты.

«У меня был вариант уехать одному. Мне позвонил очень влиятельный друг и сказал: «Жуниор, для тебя есть машина, она в наличии, она готова, она тебя заберет и отвезет на границу, чтобы ты уехал». Но я поблагодарил его и сказал, что буду оставаться со всеми, пока все не уедут».

«Украина составляет большую часть моей жизни, правда? Мои дети живут в Украине дольше, чем в любой другой стране. Друзья, школа, отношения, все... Большая часть моей профессиональной жизни тоже, семья, много друзей, очень близких, так что Украина очень много значит для меня».

«Я на самом деле еще не в состоянии усвоить все, что происходит. Это все еще похоже на кошмар. Кажется, что в любой момент я проснусь от этого, потому что я видел многое из того, что строилось, а затем разрушалось... В моей голове есть такая себе «картинка», которая очень четкая, она стала тем, что меня больше всего ранило. Речь о произошедшем на площади в Харькове – правительственном здании – когда я там играл, я любил ходить на эту площадь, чтобы выпить кофе, немного пройтись… И вот в это здание попала ракета и все разрушила. Мне видится, что я иду туда как раз перед тем, как прилетела ракета, понимаешь? Я все представлял себе: я мог бы быть там... Это все еще очень, очень странно. Я не могу очень хорошо объяснить, что я чувствую».

«Я думаю, что жизнь важнее всего. Она важнее профессии, в данном случае мы говорим о футболе или политике, о чем угодно. И на этой войне мы видим много смертей, много безобразных вещей. И когда вы помогаете спасти жизнь, вы чувствуете себя лучше. Это успокаивает меня, потому что, с другой стороны, мы не можем расслабиться, пока не прекратим эту войну... Так что помощь людям принесла мне облегчение, и мое сердце наполнилось силой продолжать».

«Мои мысли были сосредоточены на том, чтобы вывести оттуда людей. С нами был четырехмесячный ребенок, с нами было трое малышей, у нас было еще четверо детей – от трех до пяти лет – были пожилые люди, мамы футболистов, няня...»

«В ночь с пятницы на субботу некоторые игроки, которые уже начинали паниковать – в основном более молодые – попытались сбежать, попытались уйти рано утром. Они подошли к двери отеля, чтобы узнать, как обстоят дела, и посмотреть, можно ли им выйти. Но когда они добрались туда, то начались какие-то взрывы, и это их спасло. Думаю, это спасло им жизнь. Потому что они испугались и вернулись внутрь».

«Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну. Речь о спасении жизней, попытке спасти жизни. Я пытаюсь поддержать людей, которые остались там. Я не могу сейчас думать о своем будущем», – сказал Мораес.