ВИДЕО. Тухель раскритиковал фанатов Челси за выкрики имени Абрамовича

Фанаты «Челси» скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0). Сообщается, что фанаты решили сделать это во время акции в поддержку Украины.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Томаса Тухеля, где он отреагировал на действия болельщиков.