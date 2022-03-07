ВИДЕО. Тухель раскритиковал фанатов Челси за выкрики имени Абрамовича

Фанаты «Челси» скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0). Сообщается, что фанаты решили сделать это во время акции в поддержку Украины.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Томаса Тухеля, где он отреагировал на действия болельщиков.
Источник — Sport.ua
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