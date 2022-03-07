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ФОТО. Тренер Десны U-19 взял в руки автомат, чтобы защищать Украину

Александр Зуб берет активное участие обороне Чернигова

  • 07.03.2022 15:44
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ФОТО. Тренер Десны U-19 взял в руки автомат, чтобы защищать Украину
© фото из открытых источников

Черниговская «Десна» сообщила, что тренер команды U-19 Александр Зуб с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков.
 
«Знакомьтесь, это Александр Сергеевич Зуб – тренер «Десны» U-19.
 
С первых дней войны Александр Сергеевич отстаивает наш родной город-герой Чернигов. Будь как Сергеевич – еб*** москалей.
 
Слава Украине», – написали в инстаграме «Десны».

Источник — Instagram

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