ФОТО. Тренер Десны U-19 взял в руки автомат, чтобы защищать Украину

Черниговская «Десна» сообщила, что тренер команды U-19 Александр Зуб с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков.



«Знакомьтесь, это Александр Сергеевич Зуб – тренер «Десны» U-19.



С первых дней войны Александр Сергеевич отстаивает наш родной город-герой Чернигов. Будь как Сергеевич – еб*** москалей.



Слава Украине», – написали в инстаграме «Десны».