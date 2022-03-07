ФОТО. Закройте небо! Безус поддержал Украину после победного гола

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус отметился победным голом в воротах «Зюлте Варегем» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Бельгии по футболу.
Этот важнейший гол игрок отпраздновал с украинским флагом, а также продемонстрировал футболку с надписью «Close the Sky» (Закройте небо).
Источник — Sport.ua
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