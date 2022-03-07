Дарио СРНА: «Никогда не видел такой сильной Украины, как сейчас»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поддержал Украину и ее народ, который продолжает защищать свою землю от российских оккупантов.

«Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово «Россия». Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.

Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую ​​Украину, как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и бьются за свою страну. А все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо», - сказал Срна.