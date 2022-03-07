Favbet останавливает работу в Беларуси

Во вторник, 1 марта, ведущая международная гемблинговая компания Favbet, основанная в Украине в 1999 году, выступила с официальным заявлением и сообщила, что останавливает предоставление услуг в Беларуси. Официальная причина ухода с белорусского рынка - военные действия со стороны агрессора на территории Украины.
В компании отмечают, что остановка бизнеса в Беларуси не связана с ребрендингом или изменением бизнес-партнеров: в отличие от других ведущих гемблинговых операторов уход с одного из внешних рынков для FAVBET - взвешенное бескомпромиссное решение, единственно возможное в условиях действий агрессора и военизированных атак в Украине со стороны соседних стран.
Компания также обратилась к иностранным партнерам удалить все маркетинговые и рекламные активности, которые могут быть использованы с целью популяризации бренда в Беларуси.
Справка
Международная группа Favbet была создана в 1999 году в Украине. В 2013 году компания начала работу в Беларуси.
За 22 года активного развития и становления группа компаний FAVBET стала одним из лидеров в индустрии гемблинга наземной сети, прошла успешный путь трансформации и цифровизации бизнеса.
FAVBET оперирует на основе лицензии Кюрасао, международных и национальных лицензий на проведение азартных игр и спортивных ставок в Украине, Хорватии, Румынии, Мальте.
FAVBET поддерживает профессиональных спортсменов и любителей, спонсирует команды в премьер-лигах и региональных чемпионатах. Компания выступает официальным партнером украинских футбольных клубов "Динамо Киев", "Минай", "Рух", "Подолье", "Колос" и "Оболонь". Сотрудничает с известными футболистами Артемом Милевским, Андреем Ярмоленко и т.д.
Favbet Foundation, благотворительный фонд международной компании FAVBET, второй год подряд работает над созданием экосистемы социального положительного влияния: за 2 года фонд реализовал более 100 инициатив - благотворительных, корпоративных и impact – проектов для развития спорта и образования.
Источник — Sport.ua
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