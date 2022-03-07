Андрей ПАВЕЛКО: «Мы сдерживаем нашествие русского фашизма»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о полномасштабной войне фашистской россии против Украины.

«Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и всего мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украины. Но чтобы спасти жизнь тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно быстрее закрыть небо над нашей страной. Призываю вас обратиться с этой просьбой к власти и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, оказывающим влияние на такое решение.

От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких детей в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбежками российских оккупационных войск и мечтают только об одном: чтобы этот «страшный сон» закончился.

Наши воины храбро защищают беззащитных мирных людей ценой своей жизни. Наше государство сейчас едино как никогда, объединенное вокруг президента Владимира Зеленского и веры в победу над злом.

Мы все вместе сдерживаем нашествие русского фашизма, которое убивает и разрушает все на своем пути. Мы сдерживаем их продвижение к границам Европы и всему цивилизованному миру. Поэтому закрытие неба над Украиной – это безопасность всего мира. Вместе мы обязательно победим темную силу русского фашизма. Слава Героям! Слава Украине!» - написал Павелко.