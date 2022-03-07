ФОТО. Стадион Десны попал под обстрел российских фашистов

Стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове, который является главной ареной «Десны», был обстрелян войсками российских оккупантов.
Катастрофических ударов удалось избежать. На фото повреждена только верхняя часть одной трибуны.
Stadion Desny Czernichów. Po lewej moje zdjęcie z października, po prawej- obecna sytuacja. pic.twitter.com/O7VXT2C1OG— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 6, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.