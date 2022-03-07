Лерой САНЕ: «Надеюсь, что эта война вскоре закончится»

Вингер немецкой «Баварии» Лерой Сане высказался о российско-украинской войне.
«Когда следишь за этим в СМИ, то очень-очень грустно. Это абсолютная трагедия для бедных людей, которые не могут с этим ничего поделать, они пытаются сбежать и спастись.
Я много думаю об этом. Сколько это продлится? Что еще может случится? Сложно представить, что такое может произойти в Европе.
В «Ман Сити» я играл вместе с Александром Зинченко. Он очень приятный парень, мой одногодка. Из-за этого и мне больно. Я надеюсь, что у него и у его семьи все хорошо. Надеюсь, что эта война вскоре закончится», - сказал Сане.
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