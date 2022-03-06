Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Сейчас как никогда горжусь тем, что я украинец»

Украинский защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский в интервью греческим СМИ рассказал о войне против россии:

– В общем, ситуация проста. Мы — свободная атакуемая страна. Они уничтожают наш мир, нашу нацию. В эти дни на моей родине, в Украине, все люди – мои братья, и когда я вижу, как кто-нибудь умирает каждый день, что-то умирает что-то у меня внутри. Я вижу, как они едины и как борются. Мне очень тяжело об этом говорить.

– После матча с ПАОКом, где вы подняли флаг Украины, вы поехали забрать жену из Украины. Как вы пережили это происшествие?

– Я бы не хотел рассказывать эту историю. Все в Украине в тяжелом положении. Сейчас я как никогда горжусь тем, что я украинец. Они едины. Я каждый день посылаю все свои силы, свои мысли тем, кто остался там защищать свою страну, нашу землю. Я молюсь Богу за все эти семьи и горжусь тем, что я украинец.

– Ваши родственники еще там?

– Моя жена здесь, но моя семья там, она защищает мою страну. Мой отец, моя мать, мой брат, семья моей жены. Все там, они не хотят уезжать, защищают нашу страну. Когда я вижу своих соотечественников, защищающих мою страну, они дают мне силы продолжать здесь. Для меня все украинцы – герои.

– Насколько легко сосредоточиться на играх?

– Это совсем нелегко, но, как я уже говорил, мои родители и соотечественники в Украине дают мне силы продолжать борьбу здесь. Кто стоит за свободу, мир, тот мой брат. Мне дают силы и те, кто стремится остановить войну.