Серия А. Очередная ничья Дженоа, победа Сассуоло

Состоялись еще четыре матча 28-го тура Серии А. «Сассуоло» на выезде разгромил «Венецию», еще три матча завершились вничью.
«Дженоа» - «Эмполи» - 0:0
«Болонья» - «Торино» - 0:0
«Венеция» - «Сассуоло» - 1:4
Голы: Анри 34 – Распадори 2, Берарди 17, Скамакка 29, Берарди 71
«Фиорентина» - «Верона» - 1:1
Голы: Пентек 10 – Капрари 20
Источник — Sport.ua
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