Оливер КАН: «Наши мысли с народом Украины»

Экс-вратарь, а ныне генеральный директор «Баварии» Оливер Кан выразил поддержку Украине в войне с российскими агрессорами:

«Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасающими картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим нечто подобное в Европе.

Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины».