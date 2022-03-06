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Оливер КАН: «Наши мысли с народом Украины»

Гендиректор «Баварии» - о войне в Украине

  • 06.03.2022 15:09
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Оливер КАН: «Наши мысли с народом Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Экс-вратарь, а ныне генеральный директор «Баварии» Оливер Кан выразил поддержку Украине в войне с российскими агрессорами:

«Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасающими картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим нечто подобное в Европе.

Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины».

Источник — ФК Бавария

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