Оливер КАН: «Наши мысли с народом Украины»

Экс-вратарь, а ныне генеральный директор «Баварии» Оливер Кан выразил поддержку Украине в войне с российскими агрессорами:
«Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасающими картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим нечто подобное в Европе.
Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины».
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.