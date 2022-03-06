Ворскла объявила об уходе 29-летнего хорватского легионера

Полтавская «Ворскла» объявила о завершении сотрудничества с 29-летним хорватским вингером Иваном Пешичем.

Футболист получил статус свободного агента и сможет продолжить карьеру в другом клубе уже в ближайшее время.

Пешич являлся игроком «Ворсклы» с августа 2020 года. За этот период на счету хорвата оказалось 27 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.