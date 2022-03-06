Ворскла объявила об уходе 29-летнего хорватского легионера

Полтавская «Ворскла» объявила о завершении сотрудничества с 29-летним хорватским вингером Иваном Пешичем.
Футболист получил статус свободного агента и сможет продолжить карьеру в другом клубе уже в ближайшее время.
Пешич являлся игроком «Ворсклы» с августа 2020 года. За этот период на счету хорвата оказалось 27 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.
Источник — ФК Ворскла
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