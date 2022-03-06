ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля поддержали Украину

Английская Премьер-лига призвала к миру и объявила о проведении акции в поддержку Украины. Ранее президент РФ владимир путин принял решение о начале проведения спецоперации на Украине (официальная формулировка РФ).

В матчах с 5 по 7 марта капитаны клубов носят носить повязки в цветах флага страны, а перед стартовым свистком все находящиеся на стадионе могут выразить свою солидарность с Украиной.

На экранах стадионов выводят надпись «Футбол сплачивает» на фоне синего и желтого цветов украинского флага. Эти слова также отображаются на светодиодных табло по периметру во время матчей.

Вашему вниманию запись начала матча «Ливерпуль» - «Вест Хэм», где перед началом поединка болельщики «Ливерпуля» спели You'll Never Walk Alone.