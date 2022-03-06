Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжит выступления в рамках турнира WTA 250 в Лионе.
В финале украинка встретится против против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
Победа в матче за титул позволит Ястремской вернуться в первую сотню.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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