В поединке 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла ПСЖ со счетом 1:0.
Несмотря на второе поражение в трех последних турах, парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу. «Ницца» занимает второе место, отставая от ПСЖ на 13 очков.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Анди Делорт (Ницца).
Источник — Sport.ua
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