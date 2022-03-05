Серия А. Аталанта проиграла Роме, Лацио крупно обыграл Кальяри

Состоялись три матча 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» минимально проиграла «Роме», Руслан Малиновский вышел на 60-й минуте, но не смог помочь своей команде, лишь схлопотав горчичник.
«Лацио» крупно переиграл «Кальяри», «Сампдория» проиграла «Удинезе».
Чемпионат Италии. 28-й тур
«Удинезе» – «Сампдория» – 2:1
Голы: 1:0 – 3 Деулофеу, 2:0 – 12 Удоджи, 2:1 – 13 Капуто.
«Рома» – «Аталанта» – 1:0
Гол: 1:0 – 32 Абрахам.
«Кальяри» – «Лацио» – 0:3
Голы: 0:1 – 19, пенальти Иммобиле, 0:2 – 42 Луис Альберто, 0:3 – 62 Фелипе Андерсон.
Источник — Sport.ua
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