УЕФА послал российских арбитров в том же направлении, что и футболистов

Российские арбитры не будут назначаться на матчи турниров под эгидой УЕФА.
УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.
Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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