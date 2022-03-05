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УЕФА послал российских арбитров в том же направлении, что и футболистов

Прощай, Карасев

  • 05.03.2022 23:15
  • 760 просмотров
  • 1 комментарий
УЕФА послал российских арбитров в том же направлении, что и футболистов
© УАФ. Сергей Карасев

Российские арбитры не будут назначаться на матчи турниров под эгидой УЕФА.
 
УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.
 
Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Akkerman65, 05.03.2022 23:34
    +1
    Ещё одно правильное решение.
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