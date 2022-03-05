УЕФА послал российских арбитров в том же направлении, что и футболистов

Российские арбитры не будут назначаться на матчи турниров под эгидой УЕФА.



УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.



Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.